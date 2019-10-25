小資女「逆市節流」護膚對策

面對大市下行，經濟前景不明朗，大家都不期然理財更審慎，應慳得慳，不敢大使。但對小資女來說，扮靚依然大過天，惟有在逆市中節流，入手性價比高又好用的護膚品，一邊省錢，一邊保住靚膚質。

要知道平日買護膚品，總會有霎時衝動、亂試亂買的情況出現，然後買下一大堆可能不合用的品，最浪費金錢。所以奉勸大家先了解清楚自己的肌膚，買護膚品前先做Research,並留意其他用家對產品的評價；繼而了解該產品的成分，看看有沒有刺激過高，會導致皮膚敏感的成分；最後一招就是如果產品設有Sample，不妨先試清楚後才買Full Size，就不會浪費金錢。做齊以上步驟後，就是挑選產品，以下介紹的品牌也推出不少價位由$100~$200不等、高CP值的保養品，有些更是明星代言產品，值得一試！

【$200以下好物】

有睇韓國綜藝節目〈Running Man〉的話，一定對「最強能力者」金鐘國不感陌生。由佢代言的BRTC早前推出RX Moist Plumping Ampoule 5天高效保濕透明質酸精華安瓶。小小一瓶便蘊含10種維他命C專利成分及蜂蠟萃取、玻尿酸鈉成分，可針對轉季天氣改善乾燥、脫皮等突發情況。由另一韓國品牌Soo Beauté帶來的光采透亮水嫩安瓶，也是一瓶包含了維他命B、維他命E、維他命F及透明質酸等多種養分的 保養精華，能增強肌膚鎖水力，帶 來持久補濕，用後有助抗老及提升肌膚彈性。

日本代表有Haruhada清酒酒粕透潤面膜，每一片皆蘊含在釀製大吟醸過程中產生的酒粕精華，配合米糠萃取，有效滋潤、美白肌膚，釀出醉人美肌。至於來自澳洲的SPRINGFIELDS的Neroli Revitalising橙花修護系列，採用極品西西里橙花提煉而成，擁有高效亮肌及修護的美肌功效，同樣適合於秋冬季節使用。

【$100以下精選】

若$200以下然Out Budget，就再調低入手價至$100以下吧！韓國醫美品牌Neogence的新升級N3元素系列面膜，特別採用隱形天絲微導膜，能精 準貼合面部輪廓，天絲材質擁有絕佳觸感，敷上時透氣並具親膚高效傳導 特性，能為肌膚導入大量精華，加速修護。由Sasatinnie推出的蠶絲水凝修護面膜以蠶繭、蠶絲萃取為主要成分，持續為肌膚補濕鎖水，透明質酸 鈉及竹子水，能即時為肌膚注入水分，讓肌膚極速回復緊緻透亮。再配合每天使用Sasatinnie去角質煥膚擦布潔面，就能除老化角質，讓肌膚回復柔滑細緻，毛孔更自由暢順地呼吸。