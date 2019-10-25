三界五行：修心養性　健康長壽

豆腐的發明人，淮南王劉安，是漢高祖劉邦的孫。他以老子、莊子思想為核心，再結合自己的宇宙觀、價值觀，寫成《淮南子》，是漢代的道家重要經典。在書中，他把黃帝、老子、莊子的思想發揚光大，其中養生的理論，很有參考價值。

劉安認為，人有情慾，在所難免，但必須加以控制，否則，放縱情慾，就會意亂情迷，一味追求悅心、悅目、悅身，結果，害心、害目、害身。身心受到損害，怎可以健康長壽呢？「眼是心靈的窗戶」，損害心靈，由眼開始。所以，「非禮勿視」，這裏所講的禮，是法度，是規範，是底線，是原則，違背的就不要看，邪惡不入心，人就健康。

劉安又說，沒修心養性的人，追求「悅於目，悅於心」，修道的人必須避免追求片刻快樂而放棄對健康長壽的追求。修道的人要「合道」，甚麼是「合道」？言行學習先賢，德則進；功名付諸天命，則心閒；報應念及子孫，事則平；享受慮及疾病，則用儉。喜歡爭辯必招惹是非，不如守靜而怡情養性；廣交朋友企圖追求虛榮，不如獨處而自修；浪費而透支負債，不如守儉而省事；炫耀才華易招妒，不如守拙而韜光養晦。

劉安主張養生要做到「十二少」：少思，少念，少欲，少事，少語，少笑，少愁，少樂，少喜，少怒，少好，少惡。

或者有人會問，這豈不是自閉？明天繼續探討。

方向宇