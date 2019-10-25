今晚食乜：中式蟹粉Risotto　魚湯煮鮮到不行

薑葱蟹粉星斑燴糯米飯：糯米飯吸收了魚湯和魚肉的味道，再加上啖啖蟹粉，軟綿易入口。（盧展程攝）

踏入農曆十月，又係品嘗豐腴大閘蟹的時間，今日請來尖沙咀一間五星級酒店米芝蓮二星中菜廳主廚劉秉雷師傅，教大家用時令蟹粉配以入冬必食的糯米飯，炮製出薑葱蟹粉星斑燴糯米飯。

糯米浸泡後，將之放在碟上攤平蒸熟，記住不要將糯米直接加水蒸煮，免得令其質感變得黏稠。爆香薑粒後放入魚湯煮滾，放入蒸熟的糯米飯煮勻，最後放上已煮熟的魚肉絲和蟹粉拌勻便完成。熱辣辣的燴糯米飯，看起來和意大利燴飯差不多，入口帶濃郁的魚湯和蟹粉香氣，質感軟糯，大家輕易都KO一大盤。

材料：

星斑肉 80克

蟹粉 40克

糯米飯 120克

魚湯 230毫升

葱花 10克

薑粒 5克

薑絲 少許

糖 3克

雞粉 2克

芫荽 1小棵

雞粉 2克

油 少許

做法：

1.星斑肉蒸熟，去骨拆肉備用；薑絲炸脆。

2.糯米以清水浸45分鐘，瀝乾水蒸約半小時。

3.油燒熱，爆香薑粒，加入魚湯、糯米飯煮滾，放鹽、糖、雞粉調味。

4.加魚肉和蟹粉拌勻，上桌後灑葱花、芫荽和炸薑絲裝飾即成。