Lange 1 25周年紀念版晒冷

A Lange & Sohne為紀念傳奇Lange 1腕錶面世25周年，於今年推出大型25周年紀念系列，自年初於SIHH以最經典的Lange 1“25th Annivesary”錶款掀開序幕後，品牌差不多每個月都發表一枚紀念版新作，到今個月第10枚、即最後一枚壓軸之作終於登場。第10枚腕錶是Lange 1 Tourbillon“25th Annivesary”，陀飛輪裝置以偏心式的設計設於5時位置，跟偏心式錶盤做出平衡之美。

跟其他25周年紀念版腕錶一樣，錶殼以名貴白金製成，配以銀白色實心銀錶盤，飾以深藍色數字、時標及日期數字，大日曆裝置中的25字樣特別以人手雕刻花卉圖案作裝飾。除陀飛輪腕錶外，同系列還包括最經典的小三針日曆款式、月相錶款、陀飛輪萬年曆、多時區腕錶、月相、大裝款式及星期日曆等不同功能錶款。此系列除作獨立發售外，品牌推出特製錶盒連Lange 1 25周年系列10款作品套裝，以供收藏家珍藏。