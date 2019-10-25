「Tic Tac」糖又名「的嗒糖」，原名是「Refreshing Mints」 ，1970年推出，因打開時有「Tic Tac」聲而改名為「Tic Tac」糖。它開創了mini薄荷糖的先河，不但方便攜帶，而且每顆糖的熱量少於2卡路里，不會對體重造成太大的負擔。這款薄荷糖相信很多人都吃過，它會因應不同的口味和主題而改變顏色和版面設計，但始終不變的是糖的大小與形狀，以及為它而改名的「Tic Tac」開關。

這麼多年以來，「Tic Tac」糖推出了各種各樣的口味，和不同的企業聯名。幾年前的限量版Minions Tic Tac糖就非常可爰，味道是香蕉味，每顆上面都有Minions的搞怪表情，受到Minions Fans熱棒，讓它又重新走到了大家的眼前。

這次，「Tic Tac」聯同知名品牌「可口可樂」推出可樂味的「Tic Tac」糖，不知能否再次引起熱潮呢？此次推出的可樂「Tic Tac」糖有三種包裝，大小和數量都不一樣。每顆白色的「Tic Tac」上都印有紅色 「Coca-Cola」的字樣，有種莫名的喜感 。連包裝也印上了可口可樂的標誌，相信可樂迷會喜歡的。這次可口可樂「Tic Tac」糖暫時只在限定的國家出售，着急的朋友可能要找代購或在國外的朋友買囉。