灣景國際 灣景廳　矜貴鮑魚‧海參‧花膠奉客

鮑魚松茸瑤柱燉水鴨湯（每位1客）： 精選原隻南非鮑魚、瑤柱、新鮮水鴨件及具藥膳養生功效的乾松茸片，原盅蒸燉3至4小時，菌香撲鼻，每口盡是精華。（張群生攝）

【特約報道】一口鮑魚一口金，以鮑魚為首的海參及花膠美饌不但是矜貴的席上珍品，更是秋冬的滋補佳餚。灣景國際灣景廳將於11至1月期間推出「鮑魚．海參．花膠」自助晚餐，採用優質的鮑魚、海參及花膠作主打，以傳統烹調方法加入新派元素，演繹出一系列珍饈美饌，加上加拿大雪花蟹腳和新西蘭生蠔等海鮮源源不絕供應，適時進補是時候！

【大廚精心巧手之作】

在乾燥的秋冬，一盅足料燉湯不可少，每位享用自助晚餐的顧客可獲贈一客「鮑魚松茸瑤柱燉水鴨湯」滋補暖身。精選冷盤有「花膠豬耳凍千層」及「鮑魚海蜇青瓜沙律」，前者靈感源自水晶肴肉，滷水豬耳與炆花膠層層相間，將爽脆與幼滑的口感完美結合；後者將色彩繽紛的材料切絲，再拌入鮑魚絲增添貴氣，猶如喜慶菜式撈起。至於精選熱葷，特別推介「脆炸海參百花丸」、「鮑魚虎蝦天使麵」、「花膠海參炆豬蹄筋」、「鮑魚海參海鮮炒飯」、「砂窩花膠雲吞雞」、「花膠瑤柱扒菜苗」等，每款都是大廚精心巧手之作，用料矜貴滋補，令人回味無窮。

【海鮮熱葷推陳出新】

另外，一向廣受歡迎的加拿大雪花蟹腳、新西蘭生蠔、鮮蝦、鮮蜆、藍青口及東風螺等冰鎮海鮮均會輪流供應；各式刺身包括三文魚、八爪魚、鯛魚、北海道帶子、希靈魚、甜蝦、*北寄貝及*油甘魚等多達8種款式亦會源源輪流奉上。自助晚餐當然不少得各式新鮮沙律、切肉、#香煎鴨肝及羊扒、烤德國腸拼盤、北京片皮鴨、西班牙燴羊肉、泰式瑪莎曼牛肉咖喱、清蒸沙巴龍躉、醬爆翡翠花枝、椒鹽鯧魚、雞粥及艇仔粥等等美饌強勢列陣。

精選甜品方面，絕對不容錯過「野莓脆脆乳酪杯」、「榛子朱古力慕絲蛋糕」及每晚8時起於甜品專區即席炮製的「日式梳乎厘班戟」，包保有驚喜。此外，每晚還會供應共8款口味的王牌甜品——瑞士名牌MÕVENPICK雪糕，更有藍莓撻、黑芝麻芝士蛋糕、阿華田木糠布甸、薑汁鮮奶燉蛋白、港式雞蛋仔、芋圓DIY、迷你葡撻、朱古力噴泉、麵包布甸等，讓你大快朵頤。

*只限於星期五至日、公眾假期及前夕供應

#每晚7時半起於鐵板爐區供應

「鮑魚‧海參‧花膠」自助晚餐

供應日期：2019年11月1日至2020年1月31日

時間：每晚6:30pm~9:30pm

價錢：星期一至四：成人 HK$508、長者HK$468、小童HK$358

星期五至日：成人 HK$548、長者HK$488、小童HK$378

*另收加一服務費

*適用於2019年11月1日至30日

地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓

訂座或查詢： 3909 9088 ／ 5721 2553（WhatsApp）

電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk

Facebook：TheHarbourviewHongKong

【自助晚餐優惠】

（一）免付加一優惠價（經電話、電郵、Facebook或親臨訂座）

星期一至四：成人及長者 HK$428、小童 HK$308

星期五至日：成人及長者 HK$458、小童 HK$348

*已包括加一服務費

（二）生日優惠

壽星全枱每位按免付加一優惠價再減HK$30

*壽星須於入座時出示有效證明文件方可享生日優惠

*不可與網上預訂優惠共同使用

（三）餐飲優惠

每6位成人或長者惠顧可獲贈Tiger生啤2升（只限堂食）

**所有優惠須於成功訂位當日起3天內預繳每位HK$100訂金

備註：有效期由2019年11月1日至30日，每枱最多12位享用，及受條款及細則約束。

【網上預訂優惠】

星期一至四：成人及長者 HK$378、小童 HK$268

星期五至日：成人及長者 HK$408、小童 HK$298

每位成人或長者惠顧可獲贈Bidoli紅酒1杯（只限堂食）

*已包括加一服務費

*須於以上指定網上預訂平台訂座及預繳每位HK$100訂金

* 根據香港法律，灣景廳不會售賣及供應含酒精之飲品予18歲以下人士，如對賓客年齡有所懷疑，將要求查閱身份證等身份證明文件

備註：有效期由2019年11月1日至30日，每枱最多12位享用，及受條款及細則約束。

12月及1月份所有價目及優惠略有調整，詳情請向灣景廳查詢。