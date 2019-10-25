舊衫再造　復古軍裝　本地古着名所雙線出擊

近年不少美日時裝品牌都鍾意玩Upcycling設計，透過將不同二手古着解構重組，經過剪裁拼接成件件都唔同樣的「新衫」，GREG LAUREN及READYMADE都算是當中佼佼者，但大家千祈唔好以為只有外國月亮先特別圓，其實本地古着名所美華氏（MIDWEST）早於2010年亦已經早着先機推出自家服飾品牌First Edition，將從美國搜羅但因質素或尺碼問題未能直接出售的古着服飾，經過精心解構重組再縫製成每件都獨一無二的設計，早年所推出的Patchwork Kimono就掀起熱潮，近季度品牌除了繼續以拼接丹寧打造出層次感豐富的Blazer、Trucker及M-51 Parka等等褸款之外，亦有用上不同古着布料設計出Hunting Vest及Tweed Vest，最啱初秋微涼天氣着用。

First Edition每件單品往往需要用上多件古着及花上頗多時間去設計，古着再造所帶來的新鮮感的確會為店舖吸納了另一群本身對古着可能有點抗拒的顧客，而且亦確確實實地為舊物賦予上新生命。First Edition成功站穩一席位後，兩年前美華氏就推出另一自家服飾品牌MIDWEST SUPPLY，單品設計主要圍繞美式復古軍裝及工裝風格，保留傳統軍服及工作服剪裁輪廓，但就採用全新布料去縫製，近日就有推出多款Utility Vest、Anorak Jacket、Cargo Pants及Worker Pants，正好可以滿足到對喜歡復古造型但抗拒二手古着的時裝迷。