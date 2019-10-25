告別乾爭爭！隨時加濕

近期開始轉天氣，氣溫冇咁熱固然舒服啲，但係濕度亦都變低，令到皮膚乾爭爭！JCShop最近就引入一系列小型加濕器，機仔細細可以隨時放濕，讓你告別乾燥環境！

【MiPow Vaso 插花播歌】

品牌MiPow出品，外形似足一個花樽，原來真係可以插花！機身以超聲波技術放濕，用家仲可以加入香薰精油至水中，令噴霧可以充滿香味，更加舒服。Vaso另外特色係內置喇叭以及三款音效，包括水流、海浪等，邊放濕邊聽音樂放鬆。

【夜燈投影 浪漫加濕】

鍾情浪漫情調的話，咁就可以選擇呢款放濕器。水晶球設計，上半部特別加入夜燈投影功能，備有7色LED燈，可以將七彩的星空圖案投影至牆上，夠晒浪漫。水箱容量達500ml，連續模式可以放濕10小時，間斷模式更可放濕達20小時，唔使成日加水！

【Green House蛋形加濕器 USB供電】

立體蛋形設計，僅重150g，並支援USB供電，方便隨時拎返辦公室、屋企。採用超聲波原理放濕，操作音量夠細，瞓覺都唔怕被騷擾。備有兩個放濕模式，分別是間斷以及連續，而且加入5小時自動關機設定。最吸引是提供數款Sanrio公仔圖案，包括Cinnamoroll、Little Twin Stars、Hello Kitty、Gudetama（梳乎蛋），女士好難抗拒！

【Topland Bottle Cube 膠樽變加濕器】

膠樽唾手可得，有冇諗過可以變成加濕器水箱？設計的骰的Bottle Cube，以USB供電，只要將Bottle Cube好似樽蓋般套上膠樽並扭緊即可使用。產品適用於大部分膠樽，500ml細樽抑或1.5L大樽任你揀，而放濕量則大約每小時30ml。