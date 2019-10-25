新北新酒店　型吹工業風

台灣五六十年代，在新北三重區，除了一片田野外，就只有零星的小工廠，其中一間便是木材工廠「隆發製材行」。日轉星移，如今天木廠原址上，已建出新酒店「捷絲旅三重館」，剛在6月開幕的它，是晶華國際酒店集團旗下品牌「捷絲旅」最新酒店，位置就在中和新蘆線三和國中站2號出口。業主以木業起家，故酒店設計師葉裕清決定「延續」土地生命，以紐約Loft倉庫的風格，打造出這座美式工業風格酒店。

從步入大堂開始，在挑高兩層樓的大廳天花上，便酒店用了工作木梯作吊燈，在水泥牆面上，又舖上了裸露的管線與電掣（純裝飾），電燈也用了工業照明用的，還使用大量「木頭」以凸顯木廠本質。捷絲旅三重館全館擁有95間客房，並設有3種房型，捷絲旅更特別為長住的商務客首創了「延長住宿」房型，在房內加設小廚房、電磁爐及餐桌，空間比標準房更寬闊。而且酒店雖小，卻仍設有健身房、小型會議室及洗衣間，酒店可謂型格又實用。

捷絲旅台北三重館

地址：新北市三重區三和路四段107-1號

房價：每晚NT$2,160（約HK$554）起