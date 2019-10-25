【美女饕廚】喺香港品嘗東京3星超人氣壽司

如果大家喜歡到日本旅遊兼覓食，應該會聽過一間超人氣壽司店，名為Yoshitake。這間位於東京的小店，真係好小，壽司Bar枱只有7個座位，兼只做晚市，所以非常難訂位，就算想食，都需要通過朋友介紹人才能預約，還要等很長時間才有位子，可以說是一個非常艱難嘅任務。

幸好，幾年前Yoshitake先生的徒弟來港開了分店，晚餐訂位雖然也要等上好些時間，但比起東京，顯然容易有位得多。早前朋友順利幫我們訂到了位子，已經叫我非常興奮了！

朋友跟我說餐廳沒有甜品，於是我便到超市買了一些材料到朋友家做了一個蛋糕作為大家的飯後甜點。

日本人做蛋糕的材料及種類有很多，而且品質好，只需用一些簡單的工具和材料，便可以炮製出一個非常高質好味的蛋糕。

我最後做了一款夾有咖啡糖漿及吉士醬的杏仁奶油蛋糕，上下層都浸泡過咖啡糖漿，味道有點像法式甜點Opera。

Yoshitake San係一位廚藝功架紮實，而且非常健談的一位壽司師傅，聊天時總是笑容滿面。他會說一些簡單的英語，當天用餐時，知道了我特意炮製了一個蛋糕來，還笑說很想快點試到我做的蛋糕呢！

Yoshitake San亦是一位追求完美的師傅，他不建議客人塗香水到來用膳，亦不建議大家拍照太久，怕影響每道菜式的層次精粹。

由於是廚師發辦，基本上事前並不知道每道菜是甚麼，全由廚師依當日新鮮時令食材而入饌烹調，好似首先登場嘅就有炭燒白子配蘿蔔蓉，綴以魚子醬，食起來口感像豆腐，鮮甜至極。之後是海參刺身配珊瑚蚌，用日本白醋醃製，味道酸酸的，十分開胃。

緊接便是期待已久的壽司了，每件壽司的飯都是微暖，飯糰捏得鬆軟度剛好，飯粒之間的空隙握到恰到好處，入口時每一口都能嘗到粒粒分明，那種柔軟煙韌的口感和米香令人感動！接着是我最愛的鮑魚配鮑魚肝醬；鮑魚是九州黑鮑，質感特別嫩而且味道濃郁，而鮑魚肝醬則用黑鮑肝加蒜蓉、火葱、昆布、白酒及陳醋等熬製而成。鮑魚肝做到肥而不膩、酸度柔和適中、軟糯溫潤，口感極佳，媲美鵝肝的至尊滋味。除了這獨特的味道外，鮑魚內臟蘊含豐富營養，如蛋白質、牛磺酸、微量元素及維他命等，易於被人體吸收，能補充人體所需的營養物質還可以增強身體免疫力；配以醋飯，真的非常美味，最後也忍不住柯打多一件鮑魚配鮑魚肝醬壽司來滿足味蕾喇！

饕廚貼士：

我非常喜歡鮑魚配鮑魚肝醬，亦曾在電視烹飪節目示範過，如果大家有興趣，都可以瀏覽以外網址，喺屋企學整架！

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）