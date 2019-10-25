Porsche Taycan 4S　入門版都好堅

Porsche繼為Taycan純電動房跑推出Turbo S及Turbo型號之後，現推Taycan 4S入門車型。（互聯網）

Porsche繼為旗下首款純電動房跑Taycan推出Turbo S 及Turbo型號之後，現再推出第三款型號Taycan 4S。

全新Taycan 4S屬於Taycan的入門版，同樣搭載兩具分別置於前及後軸的電動馬達及搭配雙速波箱，具備四輪驅動，4秒完成0~100km/h，極速被電子鎖定為250km/h。講到與Turbo S 及Turbo型號最大不同是，4S型號的後電動馬達長度為130mm，較Turbo S 及Turbo的短80mm。

至於車載的800V高壓電池系統，則提供79.2 kWh及 93.4 kWh兩種不同電容量的鋰電池供選擇。單層結構的79.2 kWh Performance 電池模組，最大輸出功率為390 kW（530ps），續航力407km（WLTP），可使用225kW最大充電功率直流電充電 。雙層結構的93.4kWh Performance Plus電池模組，最大輸出功率則為420kW（571ps），續航力 463km（WLTP），使用270kW最大充電功率直流電充電。