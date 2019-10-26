【玄之又玄】灣仔「鬼」地方　信不信由你

香港的靈異傳聞數之不盡，尤其是灣仔一帶，有多個被公認為「猛」的地方，包括南固臺、聖璐琦中學等。（設計圖片）

你相信世上有鬼嗎？再過幾天就是萬聖節，即西方的鬼節，素來有搞鬼嚇人的傳統，更有人以「鬼屋」探索來應節，正如香港故事館主辦的另類導賞活動「灣仔靈異傳說遊」，就以區內多個盛傳鬧鬼的景點串連出一條靈探路線，讓參加者嘗到最「生活化」的驚嚇體驗。

【二戰時日軍重點駐守】

其實香港的靈異傳聞數之不盡，尤其是灣仔一帶，曾是軍事重地，區內有大量防空洞，二戰時期又是日軍重點駐守的地區，死於非命者不計其數，因而鬧出大量靈異故事。究竟灣仔有幾猛？今期「玄之又玄」特別列出幾個較出名的「鬼地方」畀大家感受一下。順帶一提，據法科師傅指出，任何人如時運低、心情低落導致負能量充斥，都有可能撞到陰界朋友，若近日覺得頭頭碰着黑，宜有所避忌，以免惹禍上身。

1.東城戲院

說到灣仔的經典鬼故，位於謝斐道的東城戲院絕對是數一數二，原址是一間殯儀館，曾鬧出「全院滿座」的傳聞。雖然東城戲院早於1974年結業，其鬧鬼故事仍繼續流傳，問你怕未！話說有一對情侶在戲院約會，期間女方上洗手間，怎料在牆上的鏡中看到一隻無面女鬼，受驚之下立即逃跑，但每次翻開通往戲院的布簾，總是有另一幅布簾擋住自己，後來有一位長髮女士迎面而來，當她撥開長髮時，竟露出沒有五官的面孔……

2.舊灣仔郵政局

早於1912年至1913年落成，為現存香港最古老的郵局建築。相傳在60年代，很多街坊聲稱每晚會有一個不見面孔的郵差在郵局側門出沒，並在夜幕低垂時四出派信，但居民收到的，不是普通信件，而是一張紙錢或一個白信封，收到的人會有血光之災，令該區人心惶惶。後來，居民請來法師做了一場法事，怪事才告一段落，法師徒弟玄真子則在灣仔掛單，每天抽空到郵局附近巡視，確保鬼郵差沒有再度作惡……

3.修頓球場

傳聞源於二戰時期，當年日軍沿着軒尼詩道的電車路進佔灣仔，殺害不少居民，之後在修頓球場和旁邊的貝夫人健康院設置區政所，作為盤問和行刑之用，死傷者無數，屍體則被疊放於修頓球場外的莊士敦道……雖然昔日的「打靶場」已變成人氣最旺的球場，但有附近居民聲稱在晚上眺望球場時，竟然見到一個個正在列隊的黑影，就像等待行刑，甚至有人看到場內運動員拍打竟然是人頭呢！嘩~~~~