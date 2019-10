自1977年首部《星球大戰》(STAR WARS™)電影上映至今,40多年來一直是科幻電影中的殿堂級代表,只要一聽到其電影配樂奏起或見到片頭「梯形」字幕,相信立刻會勾起大家無數回憶,《星球大戰》的魅力及影響力早已超出電影範疇,堪稱美式流行文化中不可或缺的元素。數十年來一直無間斷與不同領域品牌聯名合作,隨着最新一部「星戰」系列電影《星球大戰:天行者崛起》(STAR WARS™:THE RISE OF SKYWALKER)即將於12月上映,美國經典牛仔褲品牌LEVI'S®就與Disney及Lucasfilm合作推出《STAR WARS™》聯名系列,打造出一系列以電影相關元素為靈感的服飾單品,陪大家一起迎接這部最新科幻電影鉅著。

《STAR WARS™》 x LEVI'S®聯名系列當然以後者標誌性的牛仔褲及牛仔褸作主打,服飾單品更特別將電影當中的星河、飛船及各位經典人物角色融入設計,並特別換上黑底黃字皮牌、鈕扣及黃色字框Batwing標誌,而牛仔褲褲管內的「布邊」細節及棒球帽後方的調節帶亦低調地印有相關黑底黃字字句,另電影中經典對白如:「I AM YOUR FATHER」、「IN A GALAXY,FAR FAR AWAY...」及Chewbacca獨有語言「GGWWWRGHH!!!!」則運用到各款Hoodie、Sweater及Long Sleeve Tee雙袖位置,如果閣下是一直有收集開與電影相關精品的「砂窩」忠心Fans,呢個咁有睇頭的聯名系列你又點可以錯過?