三界五行：養生保命　十二要訣

劉安在《淮南子》提出養生「十二少」，不但可以延年益壽，還可以避免身體受到酷刑傷殘。歷史上，因有才華而招妒致殘，最為人熟悉的就是孫子，他遭同門師弟龐涓妒忌，向魏王進讒言，魏王鋸了孫子膝蓋，龐涓又假裝好人，收留孫子在家養傷，企圖騙取其祖傳兵書，孫子知道害他的奸人是龐涓，便裝瘋，燒毀兵書，逃到齊國，得齊威王器重，把默記心中的祖傳兵書發揚光大，寫成《孫子兵法》。

劉安認為「十二少」可以養生，可保命，遠離疾病，遠離無妄之災。少思，多思傷脾，想得太多，傷脾胃，食欲不振，如何養命？少念，事已過去，後悔無補於事，一段友誼、愛情的結束，就是緣盡。少欲，清心寡欲，是養生基本，欲望太多，就變得貪婪，就變得軟弱，「無欲則剛」，思想硬朗，精神硬朗，身體才會硬朗。少事，少事並不是甚麼事都不做，而是少管閒事，多一事不如少一事，整天把雞毛蒜皮的事放在腦中，就永無寧日。少語，「為政不在多言」，講多錯多，多言不如守靜，靜才可以生慧，而且，多言傷氣。少笑，保持微笑，由心裏笑出來，對自己，對別人都有好處，但是整天嘻哈大笑，甚至未講先笑，影響自己形象影響別人之餘，還會傷及自己心臟，因為《黃帝內經》清楚指出，「喜傷心」，養生，平時就要養成良好習慣，不要因為特如其來的好事而狂喜，否則，心腦一時承受不了，就會出意外。（待續）

方向宇