新垣結衣都玩！健身環打怪獸

任天堂自Wii年代已是體感遊戲專家，當年單是《Wii Sports》已賣出超過8,000萬套，《Wii Fit》健身遊戲亦售出逾2,000萬套，來到Switch平台當然唔會叫大家坐定定打機。新推出的《健身環大冒險》（Ring Fit Adventure），將Keep Fit與動作冒險合二為一，遊戲附有健身環Ring-Con及腿部固定帶，只需套入Joy-Con手掣，便可利用不同健身招式打怪獸，難怪連日本紅星新垣結衣都玩。

《健身環大冒險》的靈魂自然是Ring-Con環形控制器，其左右側設有把手，供玩家雙手握着操作，由於健身環以彈性物料製造，會隨着受力方向而變形，內置精密的力學感應器，可感應用家推壓及拉開的力道；打機時將Joy-Con手掣套入健身環上方，便可同時感應到旋轉或傾斜等動作。而腿部固定帶的原理亦相似，裝上Joy-Con後綁在左腳大腿，可感應到玩家踏步和屈膝等下半身動作。兩者配合便能全面偵測手臂、肩膀、臀部、腿部等身體各部位動作，利用遊戲做到Keep Fit效果。

遊戲加入了不少冒險元素，當玩家踏步時主角便會前進，除了可透過Ring-Con控制左右轉向，中途還會遇到怪獸進入戰鬥狀態。玩家需要以指定健身動作來攻擊或防守，例如雙手高舉Ring-Con、用力在腹肌前方按壓、深蹲時推前健身環等，每個動作維持指定時間才能過關。完成後可獲得鍛煉點數來提升等級及能力，甚至解鎖新的健身技能，合共有40種以上招式。

除了冒險模式外，遊戲另有3種不同模式。輕鬆模式可在短時間內進行各種運動；簡單模式可集中鍛煉指定部位；小遊戲模式將各種動作融入趣味活動，例如手拉陶器是透過推壓Ring-Con來製作出指定形狀的陶器，考驗各位的力度控制。