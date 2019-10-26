萬聖節潮Look　紅黑冇得輸

星期四就是萬聖節，嘩鬼們已開始出動狂歡。一提起萬聖節造型，很多人都會想到扮鬼扮馬玩Cosplay，變裝都唔一定要穿那些重口味的萬聖節Costume，對於誓死要靚的女生，如果扮鬼怪、超級英雄不是你杯茶，要有時尚感之餘又有氣氛可以穿甚麼？最簡單的方法就是從顏色入手，黑色和暗紅色都是最能穿出萬聖節效果的着裝配色，絕對是不敗時尚之選。

【暗黑哥德風】

黑色向來是時尚界的經典流行色，在色彩定義上，黑色代表着神秘、陰暗和死亡，是死神的顏色，而哥德式時裝風格正是暗黑系列的代表，非常迎合萬聖節主題。哥德式（Gothic）一詞，最早可追溯到12至15中世紀時期於歐洲出現的藝術風格，當中包括建築，雕塑、繪畫和文學等等，而哥德式服裝則被視為一個分支，它深受哥德式建築影響，強調高聳結構和尖頂線條的大教堂是最顯著的風格，延伸到服飾便呈現出修長、銳角和錐形的線條輪廓，散發濃厚中世紀古典味，並主要採用喱士和絲絨等名貴面料，營造暗黑的華麗感。黑色以外，紅色亦不時會出現在哥德風格，但要選擇暗紅而非鮮紅，鮮紅色彩太亮，而近似血紅的暗紅色會更切合萬聖節的氛圍。

【化身電影角色】

很多人都會在萬聖節化身電影經典角色，如《蝙蝠俠》的貓女和《黑天鵝》等，但說到最有哥德色彩的角色造型，非《愛登士家庭》（The Addams Family）莫屬，全新動畫版將於今個萬聖節當日上映，而家族中的女主人Morticia Addams和女兒Wednesday Addams相信會成為女生今年的變裝熱選。

【首飾襯托華麗感】

首飾向來是提升造型的法寶，哥德風格的首飾則為打扮營造幽暗的華麗感。哥德風飾品中以十字架圖案最具代表性，也是最重要元素，無論是十字架頸鏈或耳環都可大派用場；此外以皮繩或絲帶繫上吊墜的Choker亦是哥德造型的熱門飾品。而SWAROVSKI則以萬聖節常見的蝙蝠和蜘蛛網為靈感，打造不同造型的耳環、頸鏈和手鐲等首飾，配以閃亮的水晶，為造型增添一分魅惑。