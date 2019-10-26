轉季周身痕　中醫教你6招遠離濕疹

秋天是濕疹的好發季節，人體在秋天時，不僅皮膚較乾燥，皮脂腺的分泌也會減少，肌膚少了油脂的保護，使四肢外側、唇周、顴骨、上眼皮等油脂較少處出現乾癢症狀。

【中醫解構4種濕疹證型及成因】

在治療方面，中醫是根據患者表現出來的症狀，採取不同的治療方法。濕疹主要分為4大類型。

濕疹證型1：濕熱證

此型患者皮損潮紅，有水皰、糜爛、滲出、邊界不清，瘙癢劇烈，常伴有胸悶、胃口差、大便乾、口乾口苦的表現。對於此類型患者，中醫常以清熱利濕的中藥，如金銀花、連翹、茵陳等。

濕疹證型2：血熱證

此型患者皮損以紅斑、丘疹、抓痕、血痂為主，瘙癢劇烈，脫屑不多，常伴有口乾、心煩的表現。對於此類型患者，中醫常以清熱涼血利濕的中藥，如水牛角、生地、赤芍等。

濕疹證型3：濕阻證

此型患者皮損色暗、淡紅，水皰不多，常伴胃口差、大便溏。對於此類型患者，中醫常以健脾除濕、行氣通絡的中藥，如蒼朮、豬苓、生苡米等。

濕疹證型4：血燥證

此型患者皮損乾燥，粗糙肥厚，病程纏綿，反復發作或時輕時重。對於此類型患者，中醫常以養血祛風、清熱化濕的中藥，如生地黃、當歸、知母等。

【濕疹患者日常護理事項】

要改善體質以對付濕疹，日常生活成了關鍵因素。

1/注意飲食：濕疹患者盡量避免吃辛辣、蝦、蟹、鵝、牛、羊、榴槤、菠蘿、竹筍、酒等食物。可以多吃清熱、祛濕、解毒的食品，如綠豆、土茯苓、扁豆、玉米鬚等。

2/避免曬太陽：長時間曬太陽會刺激皮膚，引起症狀加重。

3/居住環境：室內暖氣或空調的溫度不宜過高，否則會使濕疹加重。可於家中放置放濕機增加空氣濕度，一般空氣濕度保持百分之50至70度最舒適。同時應該減少環境中的過敏原，避免絨氈、絨梳化和絨製家具；避免飼養有毛的寵物和種植有花粉的植物。

4/不要搔抓：患者肌膚發癢或出現水泡時不要搔抓、挑破或撕皮。

5/避免使用過量洗衣粉：清洗衣物時，避免使用過量洗衣粉，要將洗衣粉徹底過清。

6/洗澡不過熱：熱水浴會加劇濕疹爆發，水溫37-38度沖涼就好。亦要注意皮膚保濕，多抹潤膚膏。