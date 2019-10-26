漫遊遺城　細看巴斯千年歷史

來到英國英格蘭西南部薩默塞特郡最大城市巴斯（Bath），該市早於1987年登錄世遺，當中一大觀光亮點，莫過於巴斯修道院（Bath Abbey）。於7世紀建成它，隨後數百經歷過多番大起大跌，有重修過的，亦有荒廢過的，直至提及過的女性室內浴場出現，英國再次興起浴場療養風潮，吸引了許多貴族前來巴斯觀光，教堂也因此有資金建修。現在所見的巴斯修道院，最大特色是採用鮮見的十字形平面設計，可容納1,200人，抬頭可見到類似西敏寺大教堂的扇形拱頂，加上由52片彩色玻璃畫拼湊成，佔牆壁80%的超大玻璃畫群，實在十分壯觀！加上市內的普爾特尼橋（Pulteney Bridge），以及往山上走可欣賞到英國最大的喬治式建築之一，一條由30幢住宅連成一起的皇家新月（Royal Crescent）建築，感受世界遺產城市之美。

Bath Abbey

地址：Bath Abbey, Abbey Church Yard, Bath BA1 1LZ

開放時間：9:30am~5:30pm

建議捐款：￡4（約HK$41）