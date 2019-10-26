【酒遍天涯】Wine Message

前陣子，朋友M有個「求婚晚宴」（大家見證男方跟女方求婚後一起好好吃一餐），我被邀請為那天晚上安排所有酒的「酒侍」。

安排酒是一門學問；首先要知道Budget、主人家口味、背景、意願、背後故事、客人身份、喝酒習慣、晚飯菜單等等。對我來說，這頓飯的安排，難度大於上期所提及的「三皇飯局」（要安排上期的那頓飯，在我而言只是將最貴的全放上枱就可以了）。當我取得足夠資料後，就知道是無法滿足所有人、所有條件，所以我首先要決定哪些是必然性條件，哪些重要性較低的，然後選酒，結果安排如下：

香檳、白酒：Selosse vs Selosse

慶祝活動少不了香檳（Champagne for Celebrations)，女主角提過很喜歡有次跟男主角喝的Jacques Selosse香檳，所以我就鎖定了選擇Jacques Selosse的酒（也是我最喜歡的香檳）。

Champagne Jacques Selosse產量極少，一直是供不應求的收藏品，所以市場上一直不多，也不需要推廣，加上Jaceques Selosse的「Exquise」是漫畫「神之水滴」的「第八門徒」，更加神化了這個酒莊。「神之水滴」第27期提到Selosse兩款氣泡酒（Sparkling Wine)。一款是剛才提及的「第八門徒」，另一款是莊主Anselme Selosse在意大利跟名莊Feudi di San Gregorio合作的「DUBL」BRUT（BUBL我相信是Double Bubble的意思）。我就安排這兩款氣泡酒（不在香檳區釀的不能叫做香檳）作為前半場主打，由於Selosse的酒很像布爾岡（Burgundy）白酒，剛開瓶可作香檳飲用，開瓶一兩小時後氣泡少了則可變成媲美頂級的布爾岡白酒！

2015 紅酒: Burgundy vs Tasmania

男女雙方於2015年認識，所以全晚紅酒定在2015年（較新年份、較難選酒）。晚飯下半場主菜有紅肉也有魚，之後有芝士，能配這三道菜的我選擇較輕身的Ponit Noir紅酒。塔斯馬尼亞有一個酒莊Domaine Simha的Ponit Noir出品不錯，可以較新年份飲用，而且酒身較單薄，適合在場酒齡較淺的女士。至於較複雜口感的客人，我選擇了來自法國布爾岡Domaine Faiveley的Mercury一級田酒。2015年為一個非常好年，所以特意叫餐廳提早6小時開瓶。結果在上芝士後我問大家喜歡那一款紅酒，不出所料，一半說第一款香氣難忘、另一半說第二款怎樣怎樣好，雙方爭持不下⋯⋯

My Wine Message

席間我一直有解釋每一款酒及背後的意義，但最重要一點我留到最後總結：「今晚所有的酒有一共通點，就是全部採用單一提子釀造的，都是專一的。（DUBL是Falanghina，Exquise是Chardonnay，紅酒是Ponit Noir）喻意主人家一心一意，彼此心中只有對方⋯⋯葡萄酒需要時間醒酒，酒才變得合適好喝的美酒，就好像他們兩人都需要時間、歷練去磨合，好使雙方能融合相處，生活才更為甜蜜美滿⋯⋯」接着當然是掌聲時間啦！

你說配酒怎不是一門學問？

祝一對新人朋友M&N百年好合、永結同心。

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）