【Model Hunter】澳門美女司儀Sophia

「Hello! 我叫Sophia/蘇菲，係一位澳門歌手、司儀。細細個已經好鍾意同朋友周圍參加歌唱比賽，我最初其實只係以一位歌手身份入行，之後因為公司安排開始接觸司儀工作，然後發現原來都幾適合自己喎！

我細個已好鍾意「讀野」，特別係英文。無聊時會自己一個讀文章，沖涼時仲會拎住啲沖涼液同洗頭水讀佢背面嘅用法、成分等等，講出嚟好似好好笑咁！仲記得中學畢業典禮，老師揀咗我代表全級同學發表感言，當時嘅我完全無Public Speaking嘅經驗，都唔知點解老師會揀我，後來先知原來老師聽完我Casting覺得我夠淡定同有笑容，就揀咗我，諗番起都覺得好開心，好後悔當時無影相又無錄影呀！

覺得緣分呢樣嘢真係好奇妙，我大學主修金融同會計，畢業出嚟第一份工作係銀行，同演藝完全無關，結果兜兜轉轉最終都係踏上舞台，真係好奇妙！」

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