【心理測驗】嘩鬼世界　呼喚自我

萬聖節就快嚟喇！想應節的話，除了化個鬼妝、戴上鬼面具外，怎少得睇番齣怪形怪格的電影如《愛登士家庭》？怪手彈琴、陰宅爆炸、床前一吻變成刑具夾腳，加上Cool媽冷Gag連環爆Seed，笑完再驚，嚇到面青青！最怪誕的家族表面雖然搞鬼，卻盡展尊重和包容的特質。你又有何獨特的自我性格？登登登登、燉燉燉燉，一於玩玩這個以嘩鬼世界為主題的心理測驗吧！

【問題】

在夢中，你走進了嘩鬼世界，猜想最先映入眼簾的會是甚麼東西？

A.飛在半空的巫婆

B.荒廢的城堡

C.蝙蝠

D.骷髏

結果分析

A.被童年陰影所困

「時間能醫治心靈的創傷」，但對你來說，時間卻只是加劇創傷的源頭。你為人敏感，很容易因一些生活瑣事而產生恐懼。如果追溯到童年時期，當時曾受到自己最愛最親的人的一些傷害，因而埋下了不可磨滅的鬱結種子。想活得開心，建議學習接納不美好的現實。

B.強烈叛逆心理

你擁有很強的叛逆心理，當別人硬是禁止你作出某些行為，反而激發你強烈的好奇心，誓要探索到底。因為你渴望獨立自主，希望擺脫依賴他人，所以你會反對任何人的意見，以顯示自己的存在感。其實贊同別人的觀點和看法，並不等於埋沒了自己，建議學習互相尊重。

C.選擇逃避現實

想像力十分豐富的你，當生活遇到挑戰時，你多數選擇逃避現實，總是沉醉在自己幻想的世界中，幻想會有其他人出手幫自己渡過難關。別發夢吧！有心理學家曾說：「你不能解決問題，你就成為了問題。」如果你繼續逃避現實，人是不能成長，也不能獨當一面。

D.內向容易怯場

天生性格較內向，導致你缺乏表達自信的勇氣，亦很容易怯場。有心理學家發現，怯場的人大多是完美主義者，而且不乏聰明人，不過由於他們的父母都比較高要求，令他們產生一些心理陰影，不敢依隨自己的心意而成為自己，性格也愈來愈內向。只要你能夠釋懷，便能衝破樊籬、迎接自我。