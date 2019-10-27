傳程達意：只限6天的白川鄉夢幻點燈

我很喜歡日本茶道用語中的「一期一會」，它指在茶會時的每個動作、當刻的感受與領悟，都是只此一次無法重來，就像旅途上遇見的風景，便是可一不可再的畫面。突然感性起來是因為想到雖然曾經不只一次到白川鄉，但它不同季節的風景給我完全不同的感覺，而最難忘的，是原始古樸的村莊披上白雪外衣，再以星星似的燈光作點綴，美得像童話一樣，此情此境畢生難忘，這正正是一期一會的緣分。

白川鄉名氣很大，對愛日本旅遊的港人來說自然並不陌生，這條隱身岐阜縣山野之間的小村，保存了日本傳統不用一根釘的「合掌造」建築，是傳統工藝的活見證，不論何時都吸引大量旅客到訪。山谷之間的冬天特別寒冷，雪量亦多，這些彷彿不屬於這個時代的小屋之上，鋪滿新鮮的白雪，場景夢幻，但將童話感推上高峰的，是每年一、二月最寒冷時候舉辦的「白川鄉點燈活動」，一年當中只有僅僅六天，入夜後的合掌造被燈光照亮，白雪與恰到好處的燈光設計，將它在黑夜中照耀得閃閃發亮。

可以想像來自世界各地及本土的旅客都想趁此機會前往欣賞限時美景，如此大量且集中的旅客曾讓當地交通大擠塞，在場的參觀人士亦因為人數過多而興致大減。今年開始當地為了解決這個問題而採用預約制，一般參觀的旅客需在下午三時離開村莊，想參與晚間點燈活動的，必須先提早自行預約或參與旅行社的行程，這樣將到訪人數控制好，才能保證人人都可以好好感受那震撼人心的風景。

黃進達