三界五行：心靈修養　勝過進補

怒傷肝，跟別人過不去，其實就是跟自己過不去。（互聯網）

少愁，很多問題，甚至差不多所有問題，愁是解決不了。李後主名句：「問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流。」李清照名句：「這次第，怎一個愁字了得？」即使是豪邁的辛棄疾，一生率領宋軍抗擊侵略者，到晚年也感悟：「少年不識愁滋味，愛上層樓，愛上層樓，為賦新詞強說愁。如今識盡愁滋味，欲說還休，欲說還休，卻道天涼好個秋。」少年不懂事，為了寫新詞，扮憂愁。到晚年，嘗盡愁滋味，還有甚麼好說呢？惟有用「秋天多美好」來掩飾哀愁。中醫養生學認為，多愁善感百病生，最損壽。

少樂，沉迷享樂，酒色交攻，很傷身。呂布是三國中最威武最英俊的，一人可以在沙場與劉備、關羽、張飛戰個平手，留下「三英戰呂布」的美談。但呂布與貂蟬享樂了一段日子，對鏡發現自己容顏憔悴，慨嘆：「為酒色所傷！決定禁酒。」

少喜，得勿喜，失勿悲。隨緣隨喜，可修煉出平常心。同喜，分享，喜就會擴大，范仲淹在《岳陽樓記》說：「不以物喜，不以己悲。」不沾沾自喜，寵辱皆忘，以平常心過日子，較容易得到健康長壽。

少怒，不發脾氣，原諒別人，不要因別人冒犯自己而發怒。中華醫學認為，「怒傷肝」，小怒小傷，大怒大傷，「大動肝火」，甚麽良藥也治不了，心平氣和，肝火自降，人就健康。放過別人，其實就是放過自己。跟別人過不去，其實就是跟自己過不去。（待續）

方向宇