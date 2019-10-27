的骰可愛動物甜品　點忍心食？

隨着沙皮狗甜品在網上爆紅後，不少餐廳紛紛開始對「動物」下手，開始製作不同的「動物」給食客享用。最近，台灣一家甜品店就推出了不同的「動物」甜品給顧客享用，它們的共通點是一樣很可愛，一樣讓人不忍下口。

位於台灣的「採雪堂」從開業就一直持續不斷的推出造型可愛的甜品，例如沙皮狗、貴婦狗慕斯、無臉男、柴犬馬卡龍和豬豬冰火湯圓等等。隨着關注者的增多，他們亦開始研發不同顏色的「動物」，十分有新意。最近「採雪堂」推出了穿着「冷衫」的小熊慕斯，身上的「冷衫」十分逼真，小熊樣子亦超萌。另外，店內的水果刨冰也是它們的招牌，但為了保持甜品的質量，店舖中的甜品會因時令而更新，所以如果是針對某一些甜品去的話，去之前最好先詢問一下店舖。

這些可愛的小動物，你忍心吃下去嗎？但要注意的是，它們的小「動物」有些製作時間較長，有些則是限定發售，所以去之前最好先提前預定啊！

地址：台北市中山區松江路297巷5號1樓

查詢： +886225173818

營業時間：11：30─21：00

交通：捷運站行天宮站步行大約3分鐘