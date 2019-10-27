美食婷：紫薯原來唔係番薯咩？

我美食婷天生鍾意飲飲食食，但有時為了健康着想，亦要注意營養均衡及控制體重，惟有靠營養學家的閨密伍雅芬（Arlene）教路，如何一邊Keep住食，一邊Keep住身形。在中環開設營養及健康飲食中心的Arlene，經常提醒美食婷我應該如何利用新鮮天然及無添加的食材，補充身體所需能量及養分，以紫薯為例不但含有豐富營養，而且還有養生功效，比紫番薯更有益，係，大家無聽錯，紫薯唔係紫番薯，仲比番薯有益架！

甘薯VS番薯

大家或許曾經將紫薯與紫番薯混淆，甚至以為兩者是同一種食材。我美食婷就聽Arlene講過，紫薯與紫番薯其實是兩種完全不同的食物。紫薯屬甘薯類植物，紫番薯其實即是紫心番薯，屬番薯類。從肉眼辨別，紫薯普遍內外都是紫色；而紫心番薯外皮有紫色亦有褐紅色，薯肉是紫中帶白。紫薯一般比較瘦長且外皮較平滑，紫心番薯則比較粗糙，外形較短且飽滿。

紫薯更有營

至於兩者在營養價值上最大分別是，紫薯的維他命A較紫心番薯高出百倍，營養價值高得多，而且紫薯除含蛋白質外，還含有豐富的花青素、纖維素、維他命及多種礦物質，具特殊養生功效。此外，紫薯的糖分、澱粉質、卡路里及升糖指數也較低，味道較清甜。相反，紫心番薯則比較甜和高卡路里。以同等分量的紫薯與紫番薯為例，紫薯的卡路里、糖分和澱粉質也比紫番薯低。紫番薯的熱量大約每100克有102千卡和5克糖，至於紫薯則每100克有86千卡和4.2克糖。

百搭食材

雖然紫薯及紫番薯營養各異，但兩種都屬可塑性很高的食材。由於紫薯肉含有豐富花青素，呈現出天然的深紫色澤，是百分百無添加的食用顏色，用來炮製糕餅甜點有上色及增加造型作用，因此，常用來做糕餅甜品，包括蛋糕、曲奇餅、紫薯糕、紫薯撻等。至於紫番薯，由於含有大量糖分，所以味道清甜，不但可以用焗、蒸、煲湯水以凸顯其香甜味道外，亦很適合用來做蜜餞，甚至風乾做脆片。

聽完Arlene詳盡的解說後，相信大家同我美食婷一樣，不會再將紫薯當是紫番薯喇！