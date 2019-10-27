預防骨質疏鬆　要有良好生活習慣

骨質疏鬆是一種慢性的骨骼新陳代謝病症，患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易骨折。（郭凱敏攝）

隨着女士年齡增長，骨骼組織的鈣質會逐漸流失，骨質變得脆弱而容易出現骨折，大多數患者更會在沒有先兆下出事。不想成為骨質疏鬆症的受害者？宜及早培養良好生活習慣，大大減低患上此症的機會。

【預防從多方面入手】

一般而言， 長者、家族中有骨質疏鬆症或骨折患者、偏食、吸煙、酗酒、缺乏運動、長期服食類固醇藥物等人士，患上骨質疏鬆症的風險較高。骨科專科醫生王嘉暉表示，要預防骨質疏鬆的出現，宜從多方面入手。飲食方面，多吃含豐富鈣質的食物，包括奶類製品、豆品類、果仁類等，這有助鞏固骨骼強健，正常成年人每天應攝取1,000至1,200毫克鈣質。另外，含咖啡因成分的飲料會加速鈣質流失，所以平日不宜多飲。生活方面，除了戒掉煙酒，還要多做負重運動如緩步跑、行山、跳舞等，可提升骨質密度，亦有助加強肌肉強度、關節及肌腱的靈活度，減少意外跌倒的機會。值得一提，每天曬太陽10至15分鐘，亦有助防病，因接觸陽光有助體內維他命D的合成，是重建骨質的重要營養。