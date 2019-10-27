Lexus NX300 F Sport 安全配備升級
2019年10月27日 16:00
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2020年新版NX，全線標準配備LSS+主動式安全系統（Lexus Safety System）。（張錦昌攝）
曾幾何時買新車，不少車主都會以有冇Keyless車門開關、有冇Engine Start Stop免撻匙着車、有冇後泊鏡頭、有冇輕觸屏幕等，作為首要考慮。今時今日車主買新車的首要考慮又會是甚麼？相信是智能行車安全系統吧！日系豪華汽車品牌凌志（Lexus），現已將LSS+主動式安全系統及ACA主動轉向輔助列為全新2020年版NX車系的標準配備，不單止行車安全，連巿場競爭力也一併提升。
Lexus NX300 F Sport規格表
車型：五門五座位SUV
引擎：直四VVT-i渦輪增壓
容積：1,998c.c.
最大馬力：238ps/5,200rpm
最大扭力：350Nm/1,650~4,000rpm
驅動：前置引擎、前輪驅動
傳動：六前速Super ECT自動波
懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂
制動：（前、後）通風碟
車身體積：4,640×1,845×1,645mm（長×闊×高）