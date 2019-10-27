Lexus NX300 F Sport　安全配備升級

曾幾何時買新車，不少車主都會以有冇Keyless車門開關、有冇Engine Start Stop免撻匙着車、有冇後泊鏡頭、有冇輕觸屏幕等，作為首要考慮。今時今日車主買新車的首要考慮又會是甚麼？相信是智能行車安全系統吧！日系豪華汽車品牌凌志（Lexus），現已將LSS+主動式安全系統及ACA主動轉向輔助列為全新2020年版NX車系的標準配備，不單止行車安全，連巿場競爭力也一併提升。

Lexus NX300 F Sport規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四VVT-i渦輪增壓

容積：1,998c.c.

最大馬力：238ps/5,200rpm

最大扭力：350Nm/1,650~4,000rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：六前速Super ECT自動波

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

制動：（前、後）通風碟

車身體積：4,640×1,845×1,645mm（長×闊×高）