順Phone快遞：WhatsApp最人性更新　拒入群組

相信很多人WhatsApp裏都有N個群組，有些是自願加入，有些則是「被加入」，手動退Group又會引起尷尬，若當初可以Say No你話幾好！反應永遠慢人一步的Whatsapp終於明白用戶需要，在最近更新中強化群組隱私功能，容許用戶拒絕其他人強加入Group。

新功能位於「設定」->「帳號」->「隱私」->「群組」內，這裏設有3個選項，包括：「所有人」、「我的聯絡人」及「我的聯絡人，除了...」。「所有人」顧名思義即任何人也可加你入Group，跟現在情況一樣；「我的聯絡人」代表聯絡人清單裏的人可加你入Group，但陌生不能；而「我的聯絡人，除了...」則可排除聯絡人清單裏某些人加你入Group，這對於趕絕煩膠朋友或同事相當有效！

若選擇後兩個選項，其他人加你入群組時需先得到閣下同意，並會收到一個邀請訊息，此訊息有效期為72小時，若不理會的話就不會加入。群組隱私功能由即日起提供，用戶更新至iOS 2.19.110.20 Beta或Android 2.19.298 Beta便可使用。

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