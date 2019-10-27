粉紅藝術裝置　巨型啤啤宣揚關注乳癌

每年10月是國際乳癌關注月，雖然10月還有幾日就完，但無論任何日子關懷及鼓勵乳癌病患者的重要信息都應該繼續宣揚。將巴黎藝術文化和美髮用品結合的A80 Anoufa Paris為響應國際乳癌關注月，於LCX特設「Be Pink Be Self-Care」期間限定粉紅藝術裝置，為慈善出一分力。

場內以色彩強烈的粉紅色為主調，粉紅控身處其中一定會好興奮，當中有兩個打卡位女生不可錯過，一個是以品牌標誌性Anoufa Bear打造的巨型粉紅啤啤，另一個是載滿粉紅膠波的浴缸，用來提醒女生們日常生活也要關注自己身體進行檢查。中央位置設有兩個試產品區域，品牌駐場髮型師會免費提供頭髮造型服務，既可扮靚同影靚相之餘，大家仲可購物行善，A80特別為粉紅力量推出5套限量粉紅系列套裝及指定產品優惠，而部分收益將撥捐支持癌症基金會，好應該大力支持。