Action Cam雙雄　裸拍防震冇得輸

不少人選購Action Cam，是為了捕捉滑雪、跳傘、踩車等第一身動態畫面，故運動相機的穩定性成為關鍵。GoPro新一代HERO8 Black及Max引進HyperSmooth超強防震技術，前者可拍攝4K@60fps影片，後者玩前後鏡360全景拍攝，兩機均支援裸機防水功能，上山下海都能拍出穩定流暢的影片。

HERO8 Black的外形與上代沒有太大分別，支援4K@60fps、1,080p@240fps等拍片模式。為照顧一眾Vlogger，新機能以1,080p畫質在社交媒體即時串流影像，透過《GoPro》App直播時還能用到HyperSmooth 2.0防震技術，穩定性一流。影相質素亦有所提升，支援120萬像素相片拍攝，配以SuperPhoto超級照片功能，在低光環境下能拍出清晰自然的HDR相片；而LiveBurst實況照片功能，能記錄用家按下快門前後 1.5秒的影像，確保不會錯過任何精彩畫面。

傳統Action Cam要連接延長棍或固定座時，總要套上底座或膠殼，裝拆始終不便，今代新增無外框設計，機底隱藏了一組可摺式接頭，當安裝擴充模組時，可將接頭拉出再駁上固定座。至於電池位置移至側面，就算裝上延長棍需要換電時，都不用將相機拆下來。為配合不同拍攝需要，用家可為HERO8 Black另購擴充模組，例如KOL自拍時可為相機加裝顯示器模組，環境昏暗的話可加裝燈光模組，而媒體模組提供USB Type-C、HDMI及3.5mm外接咪插口，更有兩組冷靴作擴充之用。

至於Max是繼同廠Fusion後另一全景相機，利用前後鏡頭拍出5.6K@30fps的360度影片，還支援5米裸機防水，隨時拍低360度海底美景。同時支援Max HyperSmooth防震技術，加上機身6組咪高峰作全方位收音，令聲畫表現更具臨場感。此外，用家能透過輕觸屏幕調控拍攝設定，拍出270度 PowerPano全景相，配合《GoPro》App可簡單從360度影片中擷取畫面，剪輯成傳統影片和相片，放上Facebook、YouTube等平台分享都很方便。