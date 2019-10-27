以色彩與工藝透視加州風光

在品牌創意總監Stuart Vevers掌舵下，美國時裝品牌COACH每季都精心從美式文化當中挑選有趣題材變為服飾及配飾上的設計元素，過往就曾經以暴龍T-Rex及NASA作為季度主題，深入過侏羅紀又飛上過外太空後，今個秋冬，Stuart Vevers就從三藩市至洛杉磯的公路之旅擷取靈感，透過飽滿色彩及經典美式印花圖案，演繹出一系列於當代與復古之間融會交錯的設計。

系列中有多款運用Shearling及Suede高級皮革打造的男裝褸款，剪裁輪廓以至皮革質感都營造出一份獨特的奢侈氛圍，充滿層次感的Plaid格紋外套就以意大利羊毛製成，並配襯柔軟的平針織內裡，加強保暖效果同時亦令褸款更具份量感。此外，COACH今季更與三藩市織品藝術家Kaffe Fassett合作，由這位藝術界及時裝產業先驅將他擅長的色彩及印花設計運用到各款服飾、袋款及鞋款當中，以千變萬化的迷幻花卉圖案帶出加州風光，將西岸的滑板文化及充滿陽光的休閒風情灌注到今季單品。

模特兒：Alexey Golikov@Model One

化妝及髮型：Agogo Image Services