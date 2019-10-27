北投溫泉博物館　緬懷昔日泡湯情

位於北投溫泉區，建築物滿有和洋風情的「北投溫泉博物館」，前身原為建於大正2年（1913年）的北投公共浴場，乃仿照日本伊豆山溫泉浴場而建，規模曾是東亞最大。二戰後它一度荒廢，幾經爭取，幸終被內政部列為三級古蹟，修繕後於1998年改名「北投溫泉博物館」正式開放。由於建築須維護，北投溫泉博物館曾全面閉館，幸好去年10月終工程完成並再度開放。

北投溫泉博物館分兩層，入口在二樓，遊客於玄關換鞋後才可內進，同層設有榻榻米大廳，從前是給泡湯客乘涼之用，如今也有用作展示藝術作品；若站在廳旁「望樓」有北投山光水色可欣賞。下層一樓從前是男賓專用，有由圓拱列柱圍起的羅馬風格大浴池，在浴池外側迴上更有鑲嵌彩繪玻璃窗花，讓一樓滿有明亮華麗的沐浴氣氛。大浴池另一側亦有小浴池，從前為女性及兒專用，現竟變成了小影院，給大家看看歷史小故事，讓你更了解北投。

北投溫泉博物館

地址：台北市北投區中山路二號

開放時間：9:00am-5:00pm（逢周一及假日休）

門票：免費