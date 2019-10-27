Francfranc新開宇宙便利店

日本人氣居家品牌Francfranc相信唔使多介紹，而這個品牌啱啱喺昨日在涉谷開設了全新店舖U.F.O. by Francfranc，當堂吸引唔少旅客目光。該店設於Francfranc涉谷店的舊址，簡單介紹的話，就係一間包辦了嬰兒、兒童、寵物及化妝等多個範疇的雜貨店，貨品多達2,000款，無論男女老幼都啱逛！不過單單一間雜貨店未必會吸引大家注意，所以Francfranc今次亦不乏玩嘢元素，將店舖以「宇宙的便利店」為定位，除了店名充滿科幻感之外，店內亦有大量以宇宙為概念的擺設，不過更特別係找來人氣互動光雕設計團隊NAKED Inc.設計了不少數碼玩意，例如有向咪高峰發出聲音，便會在牆壁出現外星人語的玩意，亦有坐在梳化就有原創電影播放的裝置，還有拿走商品便會有不同照明及投影的體驗型陳列品等等，真係夠晒好玩。而這間便利店稍後會擴充貨品多達5,000種，而11月上旬更會於大阪梅田開設2號店，喜歡血拼的朋友記得要留意。

U.F.O. by Francfranc

地址：東京都涉谷區宇田川町12-9 JouLeSHIBUYA 1至3樓

營業時間：11:00am~9:00pm