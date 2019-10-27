新芒「瀑」光！ NEX 3超誇屏佔比

近年手機廠商為增大屏佔比丑盡六壬，繼M字額、水滴芒後，最新搞作是「瀑布芒」。顧名思義即屏幕兩邊直接嵌入機側內，撥頁時恍如瀑布瀉下！

最新到港的vivo NEX3便內置6.89吋POLED瀑布全面屏，屏佔比高達96.21%，屬目前手機中最高。實際用落，手機屏幕好大好靚，兩邊捽芒流暢同步，側邊看也沒有色差問題，技術成熟度很高。為用盡新屏幕，左右曲面還能當作氣氛燈，播歌、來電或有通知時有點綴作用，相當有心思。屏幕另一好處是HDR10，並支援100% P3廣色域及低亮度防閃爍技術，加上有如iPhone般的「深色模式」，任何時間都睇得舒服。

屏佔比大幅提升，換來是機側無容間容納按鍵。手機特此參考同廠概念機APEX 2019的設計，以隱藏式壓感按鍵代替，按壓就能調校音量或開關屏幕，雖然不及傳統按鍵實在，但按下有震動回饋，操作富未來感。遷就屏幕的還有前置鏡頭，沿用自動升降設計，只需0.65秒便完成升降，比舊代更快，而且今代將1,600萬像素鏡頭、柔光燈一同放置在升降裝置內，自拍也能補光，配合豐富美頻模式，絲打實畀讚！

說到鏡頭，機背鏡頭延續上代的星環排列，3鏡頭分別是6,400萬像素主鏡頭、1,300萬像素廣角鏡及1,300萬像素長距鏡，提供夜景、全景、慢鏡、背景虛化、水印、AR貼紙、60fps拍攝、4K拍攝等多個「分唇」，喜歡影相的話有排玩。而在7.65eV的人像Hyper-HDR幫助下，影人能夠還原肌膚本色，不會過分美化執白，呈現最真實的人像效果。

NEX 3是全港首部5G行貨手機，支援中國三大電訊商的5G服務，北上有機會享用到極速網絡。性能方面，內建最新S855 Plus處理器、8GB RAM及256GB ROM，《AnTuTu》高達487,569分，性能比市場不少機王仲要強！另外，vivo手機音色一向唔弱，此機加入了AK4377A獨立音效晶片，提供Hi-Fi音色，聽歌質素不俗。

NEX 3已於10月25日正式開售，售價接近7千元，睇落幾貴，但要知道它的瀑布屏幕是新技術，5G網絡將來又用得番，買後一至兩年都未Out，咁呢個價又似乎值得喎！

規格表

制式︰GSM、WCDMA、TD-SCDMA、TDD-LTE、FDD-LTE、5G

處理器︰Qualcomm Snapdragon 845 Plus 2.96GHz八核心

記憶體︰8GB RAM+256GB ROM

屏幕︰6.89吋POLED（2,256×1,080解像度）

鏡頭︰（前置）1,600萬像素、（後置）6,400萬像素+1,300萬像素長焦距＋1,300萬像素超廣角

對外連接︰USB Type-C、藍牙5.0、Wi-Fi

電池容量︰4,500mAh

作業系統︰Android 9.0

體積︰167.44×76.14x9.4mm

重量︰218.5g