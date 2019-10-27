深廣直通：繁華都市中來趟「秘密旅行」

走到「秘密旅行」的門口就被其特色的裝修所吸引，即使是在很隱蔽的位置都能被人看到。（馮子伊攝）

紓緩壓力的方法每個人都不一樣，有人選擇唱K、有人選擇看電影、有人選擇大吃一頓。不管你最喜歡的方法是甚麼，但坐在一個美美的地方吃上一頓性價比高的餐食，應該是人生一大樂事。廣州有一間餐廳，美麗的裝修、性價比高的美食，舒適的環境，它隱藏在都市裏，等待着你的光臨。

位於廣州的「秘密旅行」是當地的網紅店，憑着童話般的裝修和相比下更優惠的價格，吸引了很多人前去聚會和打卡。它在廣州有五間分店，每間分店都有不同的主題，包括Pink、Villa、Vintage、Xmas和Dream Horse。老闆讀書時，就有開咖啡廳的夢，長大後開始自己的秘密旅行，遊歷了40多個國家，在不同的地方感受不同的美食和美景，通過店鋪把這些經歷分享給大家。希望客人來到店裏有去旅行般的感受，可以放下煩憂，放鬆身心。

店裏的菜品種類還算豐富，也有不少招牌菜，例如拿破崙摩天輪、德國香腸拼盤、夢幻綿花糖奶茶、招牌吞拿魚薯仔頭等等，都是色香味俱全的菜品。每間店鋪都有不同的裝修風格，但一樣的是它們都有着夢幻的設計與香噴噴、甜蜜蜜的餐點。在繁華的都市裏，來場簡單且夢幻的「秘密旅行」，好像是個還不錯的選擇。

分店資料：

1.秘密旅行Pink店（江南西店）

地址：江南西路紫丹大街46號

2.秘密旅行Villa（中山三店）

地址：中山三路仁興街18號

3.秘密旅行 Vintage（體育西店）

地址：體育西路體育西橫街142號-144號104鋪

4.秘密旅行 Xmas（客村店）

地址：新港中路354號珠影藍谷創意園自編2棟101號

5.秘密旅行 Dream Horse（花都廣百店）

地址：龍珠路41號鳳凰廣場A區廣百百貨2樓2-6