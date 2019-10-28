杯麵在你的生活中佔了甚麼位置，是每隔一段時間就會好想食，還是肚餓時用來快速充飢的食物？如果讓你為它買一隻專用的叉，你又願唔願意？合味道杯麵面世長達48年，在杯麵界中一直企穩龍頭地位，靠的就是不斷創新，除了新口味外，也有其他新搞作。之前他們就為了注重身材的消費者推出了低卡路里版杯麵，而今次則是推出杯麵專用叉！

這次推出的杯麵專用叉，當中的五大設計的確落過吓心思。第一，叉的彎度呈128度，撈起食物時更方便；第二，叉的形狀跟足杯麵的邊緣設計，無論點放都完全貼合；第三，叉中間有凹凸位，讓麵條不會輕易滑落；第四，合適的弧度，撈配料吃剛剛好；第五，叉的柄後有凹槽，加熱時可以把開口封住。除此之外，它還分開了左撇子和右撇子款，好貼心呀！

在杯麵叉正式開售前，日清於10月15至28日在全國LAWSON推出特別企劃，購入2個杯麵就會贈送1支「CUP NOODLE THE FORK」 ，不少人試過之後都覺得好用。日媒也曾拿着THE FORK找過幾個外國人試用，他們都說用起來方便又簡單，甚至給出了100分。

這個好評如潮的杯麵叉，將在10月30日連同12款合味道，以3-5個的套裝發售，限量3,000套，有興趣的朋友看準時間到日清網上商店訂購吧。