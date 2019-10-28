三界五行：調整心態　晚年幸福

淮南王劉安所講的養生「十二少」，最後兩少是少好與少惡。這個「好」，不是好壞的好，而是愛好的好，嗜好的好。本來，一個人，有愛好是好事，但嗜好有好的，也有不好的。不好的嗜好，就是不良嗜好，廣東話講「好嗰味嘢」，其實就有貶義。但即使是良好的愛好，也不能太多太濫。以老人家而言，有良好的嗜好，也不能太多，不可能一個早上，又游水、又耍太極，又緩跑，又打籃球，又打乒乓球，又打網球……透支了，得不償失。即使是靜態的愛好，例如：唱歌，彈琴，書畫……愛好多，周身刀，沒有一把利。又例如飼養寵物，一把年紀了，貓，狗，兔，鼠，魚……一大堆，就不能做寵物的主人，只能夠做寵物的奴隸，甚至愛畜反而變了虐畜。任由自己的愛好氾濫，精神不能專注集中，根本就不能達到養生效果。量力而為，適可而止，是做到少好的唯一辦法。

少惡，這個惡，不是罪惡的惡，而是好逸惡勞的惡，有厭惡、討厭的意思，對很多人、事、物都看不順眼，而且，所厭惡的大多數都是好的。三國的諸葛亮在《出師表》中告誡劉阿斗，先漢之所以興隆，就因為明君親賢臣而遠小人，後漢之所以沒落，就因為幾位皇帝都親小人而遠賢臣。

站在養生角度，一切都不順眼、不順心，心情難以好，挑剔、爭拗、排斥，一切都反對而自己又沒有解決的主意，自鳴清高，離群獨立，一事無成，精、氣、神、心、腦、肝、脾都不會好。

方向宇