英倫香水新貴　野生沉香添貴氣

沉香是香水界中最名貴的材料之一，不過不少品牌都是以人工沉香原料加入香水之中。成立只有短短6年的英國沙龍香水品牌EX IDOLO，則採用珍罕野生採摘沉香作香水材料，加上從世界各地搜尋罕有獨特的材料調配香氣獨特的香水，在短短幾年間於香水界迅速冒起，著名香水學者及評論家Luca Turin於2018年在其撰寫的香水指南，把EX IDOLO評為最高等的四星級別。這個香水界話題品牌，最近登陸本地著名香水Select Store Parfumerie Trésor，兩位創辦人Tanya及Matthew Zhuk親身到港，介紹品牌香水的背後故事。

【研發香水為興趣】

二人創辦品牌最初純粹是興趣，熱愛收藏古董及香薰的Matthew，極愛沉香及中東色彩香氣，但卻嫌中東傳統香水香氣太濃烈，於是決定以天然沉香調配出適合西方口味的香水。他們花上超過5年時間，終於在2013年研發出首支香水Thirty Three，香水採用有33年年份的名貴野生天然沉香粹取物製成，加入在香水界中甚少見的中國玫瑰調配，配合中國白茶，散發濃郁又富天然清新的香氣。Thirty Three推出後即大受歡迎，促使二人決定創辦自家香水品牌。

現時品牌仍保持小量生產，至今品牌僅推出4款香水，除招牌Thirty Three外，另外3款香水各具特色。Ryder以英倫傳統Gentlemen's Club為靈感，以會所內的英式傳統香氣包括煙草和木香等，並混入茉莉花令這剛陽味重的香水帶點中性。另外兩款香水Lucid Dream及Love & Crime則從靈性及個人潛藏力量為主題，Lucid Dream即半冥想的夢幻狀態，香水以粉紅辣椒、白色廣藿香、煙熏桂花、玫瑰及非常罕有的夏威夷檀木，打造獨特的木調混和辣花香調，Tanya和Matthrew希望以這香氣喚醒我們內心深處的最真感受，啟發出自身力量。Love & Crime則源自1905年發生在波士頓的逃獄愛情故事，女生May Coyle以藏有鋸子的蛋糕協助情人Thomas成功逃獄。香水既有蛋糕的烘烤甜香，亦有天然可可及粉紅胡椒的微辛微澀香氣。二人想以極端的香氣來帶出人性的不同層次，激發個人潛在的勇氣及力量。