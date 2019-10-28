【將布冧變得人見人愛】布冧果仁撻

2019年10月28日 16:00
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    布冧果仁撻（作者提供）
    很多都不喜歡吃布冧，因為皮又酸又澀，果肉又很難買到甜的，但自從寫食譜之後，我不時會挑戰這類不太受歡迎的食材，配合不同做法和材料，令它們變得人見人愛。今集的《靈感煮意》，我特別寫了一個「布冧果仁撻」食譜，在鬆脆撻皮之內，有香脆果仁，然後就是一層酸酸甜甜的布冧，到底我用了甚麼方法將布冧變得人見人愛？立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！
    撻皮材料（8寸）
    中筋麵粉　　　　　160克
    粟粉　　　　　　　10克
    發粉　　　　　　　1/8茶匙
    白沙糖　　　　　　15克
    海鹽　　　　　　　1/8茶匙
    橙皮碎　　　　　　1茶匙
    淡味油　　　　　　60克
    全脂牛奶或杏仁奶　40克
    配料
    布冧　　　　　20片
    橙汁　　　　　2湯匙（浸布冧用）
    粟粉　　　　　1茶匙
    白沙糖　　　　2~3湯匙（視乎布冧有多酸）
    原焗無鹽杏仁　30克
    橙汁　　　　　1湯匙（最後用）
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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