直播主專用！　Razer搶Fo神器

近年直播行業非常流行，網上直播主為了吸Like往往各出奇謀。除了自家要發揮渾身解數外，專業設備亦唔少得！Razer最近就出咗兩款神器，唔單止有靚爆賣相，仲有助提升直播品質，藉此留住粉絲的心！

萌爆貓仔耳機 Razer Kraken Kitty

直播觀眾不少是宅男，打扮可愛自然加分。這款耳機以經典的Razer Kraken耳機作為基礎，但就加入粉紅色及一雙貓耳，戴上一刻萌度爆錶！ 它還支援自家的Razer Chroma幻彩技術，耳罩與貓耳可呈現1,680萬種色彩，並可根據個人喜好進行調整，打造出各種燈光效果。收音咪整合在耳機內，可以長短伸縮，按壓一刻更會立即靜音，簡單操作相當適合直播使用。搭載THX patial Audio音效技術，提供精準聲音定位，用來打機都適合！

表情符號咪高風 Razer Seiren Emote

另一款則是Razer Seiren Emote，它是全球首個附有表情符號顯示功能的直播用咪高風。機身設有8-bit LED顯示器，當用戶與觀眾進行對話、關注、贊助捐款時，顯示器便會同步顯示出心心、笑臉等不同Emoji，為主播與觀眾帶來別開生面的互動。機內預載逾百個靜態或動態Emoji，用戶也可自行編輯圖像。音色方面，設有具指向收音模式，能集中捕捉每個微細聲音，內置的防震裝置更能去除因碰撞而引起的環境雜音，讓直播過程更順暢。