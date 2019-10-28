實體店×網店　英國高級百貨翻新後重開

英國高級百貨Harvey Nichols向來是時尚人士的購物天堂，位於金鐘太古廣場的旗艦店，經過三個月優化工程後於早前重新開幕。新店的設計風格明顯比以前更年輕時尚和富未來感，但最大特色是結合實體店與網上商店的全新零售模式，將香港Harvey Nichols店舖與總部英國Harvey Nichols電子商店連結起來，即使比以往少了一半店舖面積，卻展示多三倍的產品數量。新店現提供逾300多個男女裝品牌，加上網上店舖近500個品牌，客人可於同一店內同時選購線上線下超過800個國際知名及頂尖新興設計師品牌。

為配合全新零售模式，新店更加入各種先進科技，其中位於正門旁邊便設有嶄新的互動櫥窗，讓顧客可利用輕觸式屏幕瀏覽網上商店的產品，當遇上心儀貨品時只要直接掃描屏幕上的QR Code，就可將產品記錄在案，方便客人隨時進入網上商店了解更多詳情。另外店舖中央新增設Online Style Lounge開放式專區，造型師會根據每位顧客的品味、需要以及喜好，於網上商店挑選合適的產品之餘，更會提供個人化的造型服務，為你打造最佳的個人形象。