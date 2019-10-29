香港估估吓：好玩兒童共融遊樂場，响邊度？

早前特首發表施政報告，當中很多重點都不太擊中民生重點，不過其中有一項措施總算讓小朋友受益，就是提出改造康樂及文化事務署轄下的170個公共遊樂空間；有這具建設性的構思，全因去年將屯門公園內兒童遊樂場改造成全港首個共融遊樂場，結果大受歡迎。新的共融遊樂場需要一點時間等待，但其實有些公園早就有共融遊樂設施，而且一直在親子界傳誦，今天介紹這個是位於港鐵西鐵線尖東站平台的中間道兒童遊樂場。

現時的中間道兒童遊樂場，其實是新建造，全因早年進行東鐵支線工程，後根據協議在原址重置。全新的兒童遊樂場於2005年啟用，地方不算大，但勝在位置良好，位於尖東站的平台，處於較高的地勢，可將維港海景盡收眼底，正好細路有細路放電、家長有家長放空，各取所需。中間道兒童遊樂場主力提供兩組兒童遊樂設施，一套是適合2至5歲兒童使用的組件，包括滑梯、騎椅及遊戲板，另一套則是適合5至12歲兒童使用的組件，包括攀爬架、滑梯、吊橋、鞦韆。兩套組件共有差不多十條滑梯，而在細節設計上都能顧及不同兒童的需要，包括殘疾兒童，讓他們一樣享受到戶外玩樂的樂趣，達到共融遊樂的目的。

平常的兒童遊樂場會略嫌休息地方不足，真的只有兩、三張櫈子，但中間道兒童遊樂場卻有休憩區，而且還設有太極園，連長者都很喜歡到來，而且不少爸爸都趁着帶小朋友來玩，順道做「龍友」拍攝海港景色，當然都要幫心肝寶貝拍攝玩樂寫真啦！一個公園，兒童家長甚至長者都能各取所需，而月位處鬧市，有甚麼辦法不受家長歡迎呢？

開放時間：7:00am至11:00pm

地址：九龍尖沙咀中間道

交通：

港鐵西鐵線 尖東站 K出口

巴士 1、1A、2、2C、5、5A、5C、6、6A、7、8、8A、8P、9、12、13X、26、28、35A、41A、81C、87D、98D、110、203、203X、208、271、215X、219X、224X、234X、242X、257B、259C、260X、261B、268B、269B、281A、296D、973

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