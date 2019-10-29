果粉聚焦：加入耳塞　AirPods Pro即日開售

傳咗好耐嘅新一代AirPods突然面世，但並不是叫第3代AirPods，而是叫AirPods Pro，即日（10月29日）起於apple.com/hk/及Apple Store app接受訂購，並由10月30日（星期三） 起於店內發售，夠晒神速！

新耳機沿用純白用色，傳聞的黑色、綠色唔見影，並首度加入矽膠耳塞，每邊均備有３種唔同大小可供選用，緊貼不同人的耳朵線條，而透氣系統更能進行等壓處理，以前投訴戴得唔舒服的Haters如今可以收聲了。針對運動需要，AirPods Pro還獲得IPX4防護等級，抗汗及防濺耐水，適合非水上運動及體能訓練之用。

AirPods Pro支援Adaptive EQ技術，能根據耳形調節低頻和中頻音樂，特製高動態範圍擴音器更能帶來純淨清澈的音色，並提供低至20Hz的豐厚低音。耳機又支援「主動消噪」及「通透」兩大模式，前者利用兩個咪高風結合軟件，根據每人的耳朵以及耳筒尺寸，不停調節來消除背景雜音；後者則讓用戶聆聽音樂的同時，也可聽到身邊環境聲。兩個模式可透過耳筒柄上的全新力度感應器切換，也可進入iPhone或iPad的控制中心設定，相當方便。

續航力方面，AirPods Pro擁有5小時的聆聽時間，跟上代相若，配合使用無線充電盒，聆聽時間可達24小時之久。其他功能特色還包括聲控Siri、音訊共享、讀出訊息及耳塞貼合度測試等。AirPods Pro即日起於美國及超過25個其他國家及地區，港版賣２千左右，算幾貴，值唔值就要留待日後測試再話大家知！