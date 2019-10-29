三界五行：養生道理　知易行難

方向宇和各位讀者朋友說了幾天淮南王劉安的養生術，也許，有朋友會問，這位劉安，懂得修道、養生，享壽多少？

很抱憾告訴你，根據正史記載，劉安享年57歲，死於非命。他不是征歌逐色，荒淫無度「玩女人」，而是「玩政治」密謀作反，謀朝篡位，結果被政治玩死，自殺身亡。本來劉安卒年57歲，在漢朝而言非短命，因為當時人均壽命只有25歲，高祖劉邦活了五十多歲，武帝劉徹超過七十歲，光武帝超過六十歲，都是自然死亡，於是有人推測，如果劉安這位文學家、史學家、道家的傳承者不搞政治，很可能活到百齡高壽，但養生「十二少」他只做到十一少，沒做到「少欲」，而且是權力欲膨脹。

歷代不少著名文人，站在純文學和哲學角度，都覺得劉安所講的「道」，比老子與莊子較易理解，可以作為參考：「有大略者，不可責以捷巧；有小智者，不可任以大功。」胸有大智，不讓他做取巧工作；有小聰明的，不可以委以重任。「聖人之於善也，無小而不舉；其於過也，無微而不改。」聖人不因善小不為；也不因為錯誤輕微而不改過。

「日月欲明，浮雲蓋之；河水欲清，沙石涔之；人性欲平，嗜欲害之。」浮雲掩蓋日月光明；沙石污染河水清澈；嗜欲損害人性。

「不自強而成功者，天下未之有也。」與「禍與福同門，利與害為鄰。」這兩句，你懂的。

方向宇