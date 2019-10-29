NOVESTA新作　帆布鞋都可以防水？

可能好多人對NOVESTA認識都是源自一雙與COMME des GARCONS支線CDG攜手打造的聯名鞋款，但其實出身於斯洛伐克的NOVESTA一直是東歐當地名不經傳的鞋履品牌，早於上世紀三、四十年代已經開設製鞋廠，採用最傳統硫化處理方式將帆布鞋面與橡膠鞋底結合，耐用性絕非以化學膠水黏貼的帆布鞋款可比。不時帶來驚喜鞋款的帆布鞋名所QUARTER 416，近日就再次引入NOVESTA最新推出的帆布鞋新作，鞋身仍然是以100% Cotton製作的重磅歐洲帆布打造，但採用天然橡膠製成的鞋底就一直向上延伸至鞋帶位置，以三層天然橡膠包覆大半部分帆布鞋身，形成上半帆布、下半橡膠的Hybrid外觀，既做到傳統防水鞋功能，同時亦保留到Canvas Sneakers輕巧透氣特性，而鞋頭位置更加入直紋設計的橡膠Toe Cab細節，進一步加強鞋款的耐用性、防水性能及觀感度，整對鞋均於歐洲以人手製作並經硫化處理，這個價錢可以入手到Handmade in Europe帆布鞋仲要防水，絕對係相當超值。

此外，除了NOVESTA擁有防水功能的新作登場之外，QUARTER 416主理人阿鵬近日亦帶來與ALL X聯名打造的限定鞋款於店內發售，鞋款設計同樣採用歐洲重磅帆布重塑復古風格的帆布鞋款，經硫化處理的天然橡膠鞋底柔軟度高，加上帶軍事味道的配色及撞色縫線細節，整體設計簡約而不簡單，好此道的必定視之為甘露，尺碼唔多，有買襯手。