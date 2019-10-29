大健事：亂飲涼茶　下火不成易傷身

很多人喜歡自行在市面上購買涼茶飲用，而坊間的涼茶大多以清熱解毒和祛濕為主，對於虛火人士並不適合，虛火人士飲用這些涼茶會虛上加虛，使身體更潺弱。（互聯網）

天氣轉涼，又是與三五知己吃火鍋和燒烤的好時候，雖然既滋味又能暖身，卻令人上火，很多人喜歡自行在市面購買涼茶飲用，然而楊明霞中醫師提醒大家，涼茶本身具藥性，要經專業的註冊中醫師判斷體質後才能飲用，胡亂服用可能會適得其反。

【實火和虛火】

上火的「火」可分為實火和虛火。實火的人脷苔呈厚黃，通常容易長痱滋、唇瘡、口瘡和暗瘡；而虛火的人脷苔面積較少，甚至會出現裂紋，他們會有手心腳心熱、兩顴泛紅、小便呈黃、便秘以及大便後肛門有灼熱感。實火的人要飲清熱、解毒、祛濕的涼茶；而虛火的人則要飲用滋陰、潤燥、生津的涼茶。坊間的涼茶大多以清熱解毒和祛濕為主，對於虛火人士並不適合，虛火人士飲用這些涼茶會虛上加虛，使身體更潺弱。

另外，特別提醒各位女士，月經期間最好不要喝涼茶，因為女士經期時處於失血狀態，女士在月經期間體質偏虛，再喝涼茶的話會令子宮虛寒，容易出現血塊和痛經的問題，甚至有機會令月經延期。

【下火湯水】

適合實火人士下火的湯水（清熱解毒）：

藥材：羅漢果1個、竹葉6克、白茅根6克和牛蒡片10克

其他食材：甘筍1條、粟米1條、無花果2粒、豬肉600克

製法：

1.先以一公升開水浸藥材30分鐘。

2.加入甘筍、粟米、無花果及豬肉煲2至3個小時即可。

適合虛火人士下火的湯水（滋陰清熱）：

藥材：玉竹15克、百合12克、沙參12克及麥冬15克

其他食材：烏雞1隻

1.以一公升的開水浸30分鐘。

2.加入洗淨的烏雞，煲2至3個小時即可。