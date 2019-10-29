試嘢姐：速學簡易萬聖節妝

萬聖節又到啦，諗好化咩妝去Party未呢？唔識特技化妝唔緊要，只需要喺普通妝容上加啲心思，一樣好有Halloween Feel。這次我們準備了兩個簡單的妝容，一個可愛、一個冷酷，想Cute想Cool悉隨尊便。

有冇睇過最近上映的《JOKER小丑》？今年萬聖節「小丑妝」絕對佔一席位！不過嫌血盆大嘴唔啱你的話，亦有可愛「貓女妝」畀你靚靚過萬聖節。這次請來Benefit Cosmetics首席美眉師Maki Ho為我們示範，大家快啲睇片啦！Maki除咗為大家示範兩款萬聖節妝容外，更推薦了Benefit的新產品BROW Superstars!眉力巨星套裝，內含6款熱賣眉妝產品，包括Gimme Brow+豐眉膏升級版、Precisely, My Brow立體塑形眉筆、Goof Proof豐盈眉筆、Ka-BROW!霜狀造型眉膏、3D BROWtones立體提亮眉和24-Hour Brow Setter透明定型眉膏，由勾畫眉形、加強眉色到鎖色定妝產品都一應俱全。

示範：Maki Ho@Benefit Cosmetics