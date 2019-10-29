本日日本：富山富岩運河「太空船」首度冬航

日本坐艇遊河，大家應該試過，但冬天風涼水冷，遊船河就不是太爽……如果坐「太空船」呢？開通於30年代的富山縣富岩運河，從2009年起便已開始了「富岩水上線」觀光，因河畔的富山環水公園擁有「全球最美Starbucks」關係，連帶觀光船也頗受歡迎，可是只限夏天，因冬天寒冷，船遊總在11月下旬冬季暫停。但今年的富岩水上線觀光，卻終於可首度冬航，因為他們已耗資1億2,000多萬日圓（約864萬港幣）引進全新的遊船「Kansui」，外觀如像太空船的它，充滿了科幻感，晚上船身還會亮燈；更重要是船艙更舒適，冬天不怕冷，於今夏試運時也有充足冷氣，令乘船人數創下史上新高，而且船上還設有洗手間，不怕中途人有三急了。是次冬季行駛，將持續至明年1月，想冬遊富岩運河也別太遲出發啊。

富岩水上線

冬天航運日期：2019年11月25日-2020年1月5日（現正通常運航中）

船費：共4條行線，船費每位400日圓（約HK$29）至1,500日圓（約HK$108）