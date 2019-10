IB攻略：馬雲對教育的看法

近來讀報知悉馬雲辭任了阿里巴巴董事後,又重回他的教育事業,從一個杭州的英文老師,到商業電商大亨,再回歸教育,甚至創辦了雲谷學校,連霍英東的孫兒都是其門下學生,馬雲對教育的看法,值得筆者再次和大家分享。

馬雲說自己如果現在應徵阿里巴巴的同一職位,成功率是等於零。但諷刺的是,他是阿里巴巴的創辦人,怎麼會自己都不認可自己的能力呢?他的隱喻其實是商業企業聘請的人材很多都是依靠學歷反映能力,但是事實不然。雖然馬雲自己的學歷只是師範大學,工作經驗曾在杭州大學教了7年英文,他的企業確領導着無數的哈佛、史丹福的畢業生。各位讀者一定會反問,這樣豈非考得不好,才是王道?當然不是!馬雲對教育的看法其實和IB教育如出一轍,他認為學生最重要的是想像力,正如愛恩斯坦所說的“Imagination is more important than knowledge”,他舉了個例子,中國農村的孩子,你問他未來想做甚麼,答案可能個個差不多,可能是老師、文員等等,但是美國的小朋友夢想多的是,可能是太空人、畫家、企業家甚至做總統,為甚麼想像力重要?因為沒有對未來的憧憬,人類社會就不會有進步。然而中國形式的教育就好像本地教育制度,填鴨式的教育以及巨大的考試壓力,將學生的想像力都抹殺了。雖然IB課程被視為外國學制最有挑戰性的,但是出發點和課程設計上都是刺激學生思維,擴闊學生視野。

更有趣的是,馬雲在阿里巴巴的職銜稱謂,不是董事也不是CEO,而是馬老師。他的名句是天下間沒有不好的學生,只有不好的老師;沒有合格的孩子,只有不合格的家長,可見他對教育的重視,他認為若要培訓未來的精英,我們就要投放最多的資源給最好的老師。所以美國首富Bill Gate,同樣投資了網上教育Khan Academy,投資了以千萬美元計去支持這個非牟利的公司,讓所有人可以取得免費教育。

馬雲除了對想像力的重視,他對AI人工智能會否取代人類的看法都是非常獨特的。200年前,蒸氣火車的出現,人們害怕會搶了他們的飯碗,100年前電力剛剛出現,人們一樣害怕。到了近年所有零售電子互聯化,人們同樣害怕沒有了工作。但是活在21世紀的你和我,現在不是好地地的嗎?筆者非常認同馬雲說過去30年,我們把人當機器,未來可能是人工智能的時代,但是人工智能不能取代人類,就算機器不會忘記,不用喝水,不用休息,但是機器沒有人類的想像力,對未來的憧憬,以及價值觀等等。所以無論AI如何發展,人類總會想到辦法去控制和駕馭它,我們總不能因為害怕,而停止社會進步。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣