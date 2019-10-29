品牌大中華區董事總經理Gilbert Ho（左），連同兩位品牌好友Amanda Lui（中）及法國美食界後起之秀Akrame Benallal（右），示範品牌最新腕錶系列。（互聯網）

近年鐘錶界大吹彩虹風，無論是男女腕錶都在腕錶外圈、整枚腕錶錶面甚至是錶面至錶帶都鑲滿色彩繽紛的彩色寶石，做出如糖果般的彩虹色調。Parmigiani今年亦加入這股彩虹熱潮，旗下Tond 1950系列推出兩枚彩虹主題腕錶。其中一款是基本小三針款式Tonda 1950 Rainbow，設計經改良將錶圈加大，令錶圈有更多空間鑲嵌貴重寶石。

腕錶邊緣鑲嵌36顆狹長形切割寶石，根據顏色精心鋪排，包括21顆粉色、藍色、黃色和橙色藍寶石以及三顆紅寶石、六顆沙弗萊石和六顆紫水晶，總重達3.73卡，呈現彩虹的所有色彩。雖然錶圈鑲滿寶石，但腕錶搭載品牌PF701機芯，厚度僅為2.6mm，令腕錶仍可保持纖巧輕盈。另一款彩虹錶款是高級複雜陀飛輪功能的Tonda 1950 Tourbillon Galaxy，腕錶錶圈同樣鑲有彩虹色調寶石，錶盤以深邃藍色砂金石製成，做出如閃爍星空的浪漫效果。